नेपाली सेनाको नेतृत्वमा चाडपर्व लक्षित संयुक्त गस्ती

दोलखा।
तिहार तथा छठ पर्वमा हुनसक्ने संभावित सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दोलखा जिल्लामा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलको समेत सहभागितामा संयुक्त गस्ती (पेट्रोलिङ) सुरु गरिएको नेपाली सेनाको गरुड दल गण दोलखाले जनाएको छ ।
चाँडपर्वको समयमा कुनैपनि प्रकारको अराजकता तथा असुरक्षा नहोस् र आम नागरिकले शान्तिपूर्ण ढङ्गले तिहार, छठ जस्ता सांस्कृतिक पर्वहरु मनाउन सकुन भन्ने उद्देश्यले दोलखा सदरमुकाम चरिकोट लगायतका ठाउँमा संयुक्त गस्ती सुरु गरिएको नेपाली सेनाको गरुड दल गण दोलखाका गणपति कर्णेल लोक सागर कटुवालले बताए ।
नेपाली सेनाको गरुड दल गणको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समेत सहभागितामा दोलखा सदरमुकाम चरिकोट, दोलखा बजार तथा माथिल्लो तामाकोशी जल विद्युत आयोजना स्थल लामाबगरमा संयुक्त गस्ती (पेट्रोलिङ) सुरु गरिएको गरुड दल गणका गणपति कर्णेल कटुवालले बताए ।
नेपाली सेनाको गरुड दल गणले संयुक्त गस्ती (पेट्रोलिङ) को नेतृत्वको अलवा दोलखाको कालिञ्चोक, भीमेश्वर, महाङ्काल भगवती लगायतका धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा स्थल र मुख्य– मुख्य बजार क्षेत्रमा सरसफाइ, स्वास्थ्य शिविर लगायतका काम समेत गर्दै आएको गणपति कटुवालले बताए ।
