डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम नतिरेका उद्योगको लाइन काट्न सुरु

काठमाडौँ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका ठूला उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्न सुरु गरेको छ।

मङ्गलबार बिहान प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको हो।

यी उद्योगहरूले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोगबापतको थप महसुल तिरेका छैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार, जगदम्बाले करिब १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सले ७५ करोड ३७ लाख, शिवमले ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीले ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीले ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार, तिहारको सार्वजनिक बिदामा पनि उद्योगहरूले रकम बुझाउन सकून् भनेर विशेष काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ।
उनले भने, “किस्ताको सुविधा लिएर पहिलो किस्ता तिरेमा जुनसुकै बेला काटिएको लाइन पुनः जडान गरिनेछ।”

