मुख्यमन्त्रीको तलबबाट मिठुमायालाई घर

हेटौंडा।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले आफूले पाउने सरकारी सेवासुबिधाबाट निर्माण गरिदिएको घर मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका–९, ज्यामिरे निवासी मिठुमाया सुनारलाई आज आइतबार हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँको व्यक्तिगत सहयोगमा निर्माण गरिएको घर हस्तान्तरणसँगै मिठुमाया अब आफ्नै घरमा बस्ने हुनुभएको हो । नेपालीहरूको महान पर्व तिहारको अवसरमा आइतबार बिहान मिठुमायालाई घर हस्तान्तरण गरिने मुख्यमन्त्री बानियाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको राक्सिराङ गाउँपालिका–१, इन्द्रङका सुमनसिं चेपाङको अर्को घरसमेत द्रुतगतिमा निर्माण भइरहेको र कात्तिकभित्र सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने मुख्यमन्त्री बानियाँको सचिवालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले यसअघि पनि मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–५, गर्गरेमा आगलागीबाट घर गुमाएका पीडितलाई १ लाख व्यक्तिगत सहयोग गर्नुभएको थियो ।
बानियाँ नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीले आफूले पाउने तलबभत्ता र आफ्नो सचिवालयलाई प्राप्त अन्य सेवासुबिधा कटौती गर्दै विपन्न परिवारको घर निर्माणमा खर्चिने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकले प्रदेशभरका आर्थिक रूपमा पछाडि परेका जेहेनदार विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति दिने निर्णयसमेत गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसअघि नै चेपाङ, दलित, बोटे, जिरेल, हायु, वनकरियालगायत अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका लागि गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्न उच्च प्राथमिकतासाथ नीतिगत व्यवस्था गरिने निर्णयसमेत भएको थियो ।
प्रतिक्रिया