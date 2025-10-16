ठोङठोङः भीरको बस्ती, त्रासको दैनिकी

चिरञ्जीवी मास्के
३० आश्विन २०८२, बिहीबार २०:४७
दोलखा। 

दोलखाको विगु गाँउपालिका वडा नम्बर– १ लामाबगर स्थित ठोङठोङका स्थानीय ढुङ्गाको भीरमा त्रासको दैनिकी बिताइ रहेको बताउँछन् । प्राकृतिक रुपमा सुन्दर रहेको यो गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयको भनाई छ ।

झन्डै १५ वर्ष अघि र २०७३ सालको पहिरोले गाउँका घरहरु बगाएपछि धेरैले गाउँ छोडेको तर आफू लगायत केही परिवार भने आर्थिक बाध्यताकै कारण दैनिक त्रास व्यहोरेरै पनि गाउँमै बस्न बाध्य भएको स्थानीय लाल बहादुर तमाङले बताए ।

पहिरोले अड्कीएका भीरको ढुङ्गाहरुसंगै ठोङठोङका तीन टोलमा अहिले १४ घरधुरीका परिवार बस्दै आएका छन् । गाउँमा पहिरो खस्नु अघि ठोङठोङको तीन टोल ठोङठोङ, बैबुङ र कातोङमा ४२ घर धुरी रहेको स्थानीय बताउँछन् । पहिरो पछि धेरै घर परिवार लामाबगर, गोंगर, सिंगटी, जगत र चरिकोट स्थानान्तरण भएको स्थानीयको भनाई छ । 

अहिले ठोङठोङमा पाँच घर, बैबुङमा सात घर र कातोङमा दुई घर गरी १४ घर परिवारमात्र रहेको स्थानीय लाल बहादुर तमाङले बताए । गाउँमा पहिरोले क्षति गरेपछि पैसा हुनेहरु अन्यत्र जमिन किनेर बसाई सरे हामी केही परिवार भने बाध्यतावश यतै थन्किएका छौ– लाल बहादुरले भने । 

गाउँमा खानेपानीको समस्यासँगै विद्यालय समेत टाढा रहेकोले बालबालिका पढाउन दुई घण्टाको दूरीमा पर्ने लामाबगर लैजाने बाध्यता रहेको ठोङठोङ बैबुङका स्थानीय रिक्साङ तमाङले बताए । लामाबगरमा पनि कक्षा पाँचसम्म मात्र रहेकोले त्यसपछि जगत वा चरिकोट राखेर पढाउनु पर्ने रिक्साङको भनाई छ । आर्थिक अभावले अन्यत्र लान नसकिए बालबालिकाले कक्षा पाँच पछि विद्यालय छोड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

गाउँ नजिक स्वास्थ्य चौकी समेत नभएकोले कोही बिरामी भइहाले सवारी साधन नपाएको अवस्थामा बोकाएर सिंगटीसम्मै लानुपर्ने स्थानीय चरीमाया तमाङले बताइन । लामाबगरमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको ड्याम रहेकोले सिंगटीबाट लामाबगरसम्म सडक विस्तार भएपछि अहिले भने यातायातको सुविधा पाउन सकिएको स्थानीयको भनाई छ । अहिले गाउँबाट आधाघण्टा हिडेपछि यातायात पाउन सकिने चरीमाया तमाङले बताइन । 

गाउँमा आलु, कोदो र मकैमात्र फल्ने र त्यो पछि तीन महिना भन्दा बढी खान नपुग्ने भएकोले जीवनशैली निक्कै असहज रहेको रिक्साङ बताउँछन् । बर्षामा पहिरोको त्रासका कारण रातभरी अनिदै रहनु पर्छ त्यसमाथि गाउँमा उब्जनी समेत नहुने भएकोले गुजारा गर्नै कठिन रहेको रिक्साङको भनाई छ ।

गाउँमा केहीले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना लगायत उत्तरका अन्य हाइड्रो पावरमा मजदुरी गरिरहेकोले बिहान– बेलुकाको गुजारा चलाई रहेको स्थानीय बताउँछन् । 

विगु गाउँपालिका वडा नम्बर– १ का वडा अध्यक्ष मेम बहादुर तमाङ ठोङठोङमा खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै त्यसको समाधानको लागि वडाले सक्दो पहल गरिरहेको बताउँछन् । खानेपानीको लागि पटक– पटक पालिका र वडाबाट प्रयत्न भएको उल्लेख गर्दै यो पटक वडालेनै पाँच लाख छुट्टाएकोले ठोङठोङमा पानी पुग्ने वडा अध्यक्ष मेम बहादुर बताउँछन् । वडा र पालिकाले ठोङठोङमा गुम्बा लगायतमा समेत सहयोग गरेको उनले बताए ।

ठोङठोङमा कोही बिरामी भए नेपाली कांग्रेसका नेता जीप छिरीङ लामाले वडाको मातहत रहने गरी उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्सबाट स्वास्थ्य चौकीसम्म लगिदिने सुविधा दिइएको वडा अध्यक्ष मेम बहादुर तमाङको भनाई छ । 

