ट्याक्टरको ठक्करबाट १ जनाको मृत्यु 

माधव पोखरेल
२७ आश्विन २०८२, सोमबार १७:१९
1.32k
Shares

उदयपुर। 

 उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं २ स्थित गाईघाट फत्तेपुर सडकमा पर्ने मोथियाहीको भित्री कच्ची सडकमा ट्र्याकटर दुर्घटना हुँदा एक जना पैदल यात्री महिलाको ज्यान गएको छ ।

  सोमबार बिहान ८ः२० बजे त्रियुगा नगरपालिका वडा नं०२ मोथिहाई स्थित कच्ची भित्री सड्क खण्डमा म.प्र. ०१—००१ त २५६४  नं. को ट्याक्टरले ठक्कर दिई दुर्घटना हुँदा  पैदलयात्री महिला त्रियुगा नगरपालिका २ बस्ने वर्ष ७९ की तेत्रि देवी चौधरीको ज्यान गएको हो ।

उनलाई ट्याक्टरले ठक्कर दिना साथ तत्काल उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा ल्याइएकोमा सोही अस्पतालका चिकित्सकले बिहान ०८ः४० बजे नै मृत घोषणा गरेका हुन् ।

 ट्याक्टर चालक सोही ठाउँ बस्ने वर्ष २४ को धर्मेन्द्र राजधामी तत्काल फरार रहेकोले खोजतलास भइरहेको छ । ट्याक्टर साहु सोही ठाउँका बर्ष ४० को रामनिवास राजधामी जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरको नियन्त्रणमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com