बडादसैँको आठौँ दिन : आज महागौरीको पूजा, शक्ति आराधनाको विशेष दिन

काठमाडौं ।

नवरात्रको आठौँ दिन आज देवी महागौरीको पूजा–आराधना विधिपूर्वक गरिँदैछ। दुर्गाको आठौँ स्वरूप मानिने महागौरीलाई अमोघ शक्ति भएकी देवीका रूपमा पूजा गरिन्छ। सेतो पहिरन, वृषवाहन र चार हातमा विभिन्न अस्त्र शस्त्रसहित शान्त मुद्रामा देखिने यी देवीको आराधनाले भक्तका पाप नाश हुने विश्वास गरिन्छ।

शास्त्रअनुसार, महागौरीले आठ वर्षको उमेरमै भगवान् शिवलाई पति पाउने संकल्पसहित कठोर तपस्या गरेकी थिइन्। तपस्यापछि शिवले उनलाई गंगाजलले स्नान गराएपछि उनी गौरवर्णकी बनिन्, त्यसैपछि उनको नाम महागौरी रहन गएको हो।

आजको दिन उपत्यकासहित देशभरका शक्तिपीठहरू गुह्येश्वरी, कालिकास्थान, मैतीदेवी, विजेश्वरी, मनकामना, राजदेवी, पाल्चोक भगवती आदि स्थानमा विशेष पूजाआजा तथा बलि दिइन्छ।

पशुबलि नदिने भक्तहरूले काँक्रो, कुभिन्डो, मूला, नरिवल आदि चढाउने परम्परा अनुसार पूजा गर्छन्। यस दिन कलपुर्जा, हातहतियार र सवारी साधनको पनि देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ।

महागौरीको पूजा गरेर भक्तहरूले सुख, शान्ति, ऐश्वर्य र मोक्ष प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com