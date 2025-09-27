दूधपोखरीमा हराएका किशोरको शव ४९ दिनपछि भेटियो

लमजुङ।
समुद्री सतहदेखि करिब पाँच हजार तीन सय मिटर उचाइमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल दूधपोखरीमा नुहाउने क्रममा हराएका एक किशोरको शव ४९ दिनपछि फेला परेको छ ।
लमजुङको क्व्होलासोथार गाउँपालिका–४, भुजुङका १८ वर्षीय मनोज गुरुङ जनैपूर्णिमाको दिन पोखरीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका थिए । शुक्रबार सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोलीले उनको शव उद्धार गरेको हो ।
पोखराबाट एयर डाइनस्टीको हेलिकप्टरमार्फत सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २४ गण कालिकाका चार जना गोताखोर टोली पठाइएको थियो । गाउँपालिकाको व्यवस्थापनमा गएको टोलीले खोजतलासी गर्ने क्रममा शव फेला पारेको गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए ।
उद्धार गरिएको शवलाई मृतकका दाजु रेकबहादुर गुरुङले सनाखत गरेका थिए । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष गमीमाया गुरुङका अनुसार शुक्रबार शव उद्धारका लागि हेलिकप्टर पठाइएको र शनिबार गोताखोर टोली फर्काउन पुनः हेलिकप्टर पठाइएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक रेशम बोहराले यसअघि पनि प्रहरीले खोजतलासी गरे पनि शव फेला नपरेपछि टोली फर्किएको बताए । तर जिल्ला सुरक्षा समिति र गाउँपालिकाको समन्वयमा पुनः टोली पठाउँदा शव भेटिएको उनको भनाइ छ ।
दूधपोखरी दुर्गम भू–भागमा पर्ने भएका कारण शवलाई तल ल्याउन कठिनाइ भएकोले पोखरी वरिपरि नै व्यवस्थापन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
