पैसाको विवादमा देवरद्वारा भाउजूमाथि एसिड प्रहार

काठमाडौं ।

विराटनगर ९ धोबियारीमा एक देवरले पैसाको विवादका कारण आफ्नै भाउजूमाथि एसिड प्रहार गरेका छन्। सोमबार दिउँसो २५ वर्षीय श्रवण साहले २२ वर्षीया भाउजु रागिनी देवी साहमाथि एसिड छ्यापेका हुन्। उनलाई विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचार गरिँदैछ, स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ।

पीडितका श्रीमान् सन्तोष साहका अनुसार, श्रवणले तीन हजार रुपैयाँ माग्दा रागिनीले दुई हजार मात्रै दिएकी थिइन्। बाँकी एक हजार नपाएको निहुँमा विवाद चर्किएर एसिड प्रहारसम्म पुगेको हो। आक्रमणपछि श्रवण फरार छन् भने प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र पारेको जनाएको छ।

