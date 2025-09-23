सुनको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड, चाँदी पनि बढ्यो 

काठमाडौँ। 

नेपाली बजारमा आज फेरि सुनको मूल्यले अहिलेसम्मै सर्वाधिक महँगो रेकर्ड कायम गरेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार मात्रै अघिल्लो दिनको तुलनामा सुनको मूल्य ३ हजार ९०० रुपैयाँ बढेको हो । 

जसअनुसार मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोलामा २ लाख २१ हजार ७०० रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो दिन सोही सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख १७ हजार ८०० रुपैयाँ थियो । 

आज कायम भएको सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । 

यस्तै मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । सोमबार तोलामा २ हजार ६६० रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको मूल्य मंगलबार बढेर २ हजार ६८० रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। 

