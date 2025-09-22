हेटौंडामा तीन सवारी ठोक्किँदा ३१ जना घाइते

काठमाडौँ।
मकवानपुरको हेटौंडा–१९ दारिमटारमा एकसाथ ३ वटा सवारी साधन आपसमा ठोक्किँदा ३१ जना घाइते भएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दारिमटार मा एकैपटक तेल ट्यांकर, मालबाहक ट्रक र यात्रुवाहक बस एक–आपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ ।
दुर्घटनापछि घाइतेलाई स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता डिएसपी श्यामु अर्यालका अनुसार थप विवरण संकलन भइरहेको र घटनास्थलमा प्रहरी टोली परिचालित गरिएको छ ।
