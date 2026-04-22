अनधिकृत सामाजिक सञ्जाल पेज हटाउन स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्देशन

काठमाडौं ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आफ्नो नाम र लोगो दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालन भइरहेका अनधिकृत पेज तथा समूहप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार Facebook, TikTok र YouTube लगायतका प्लेटफर्ममा गलत र भ्रामक सूचना फैलाउने यस्ता पेजहरूले सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्।
बोर्डले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले २४ घण्टाभित्र त्यस्ता पेज तथा समूह हटाउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशन पालना नगरेमा प्रचलित कानुन अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।
यसैबीच, बोर्डले आफ्ना आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाताहरू पनि सार्वजनिक गर्दै सही सूचना त्यहीँबाट लिन आग्रह गरेको छ।
