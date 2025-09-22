मन्त्री भनेर बधाई दिन नआउनू, खादा माला नल्याउनू : महावीर पुन

काठमाडौँ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा सिफारिस वैज्ञानिक महावीर पुनले आफूलाई बधाई नदिन र खादा, माला नल्याउन आग्रह गरेका छन् । साथै उनले आफूलाई मन्त्री नभन्न पनि आग्रह गरेका छन्।
आज बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत पुनले बधाई छ भनेर फोन नगर्न र खादामाला लिएर नआउन अनुरोध गरेका हुन् । बरु शिक्षा क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ, सुझाव दिन उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘मेरो पहिलो घोषणा– कसैले पनि लौ बधाई छ भनेर फोन नगर्नुहोला र बधाई दिन खादा–माला लिएर नआउनुहोला’, उनले लेखेका छन्, ‘बरु शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ५ महिनाभित्र गर्न सकिने र गर्ने पर्ने ठोस काम र आइडिया छ भने मेरो ह्वाट्सएपमा पठाउनु होला। मलाई कसैले पनि मन्त्री नभन्नुहोला। कसैलाई मन्त्री नै भन्न साह्रै रहर छ भने कबाडी वैज्ञानिक मन्त्री भन्नुहोला।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पाँच मन्त्री थप्न आइतबार पुनसहित पाँच जनाको नाम राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाएकी छन्। जसअनुसार आज उद्योगमन्त्रीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, स्वास्थ्यमन्त्रीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अतिरिक्त सचिव संगीता कौशल मिश्र , कृषिमन्त्रीमा मदन परियार, सञ्चारमन्त्रीमा पत्रकार जगदीश खरेल र शिक्षामन्त्रीमा पुनले शपथ खाँदै छन्।
