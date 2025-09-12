पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने सहमति

काठमाडौं।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आज बेलुकी सरकार प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ। शुक्रबार दिउँसोदेखि चलिरहेको उच्चस्तरीय छलफलमा सरकार प्रमुखको नियुक्ति र आगामी राजनीतिक प्रक्रिया सम्बन्धी छलफलपछि, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नयाँ सरकार गठनको विषयमा सहमति जुटाइएको हो।
सूत्रका अनुसार, पार्टीका प्रमुख नेताहरूबीच लामो समयदेखि भइरहेको वार्तामा केही संवेदनशील मुद्दाहरूमा पनि सहमति पुगेर यो निर्णय गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका लागि आज बेलुकी एक विशेष बैठक आयोजना हुने छ।
यो सहमति अनुसार, सुशीला कार्कीलाई आगामी दिनमा नयाँ सरकार प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरिने छ। उनी नेपालका पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश थिइन् र उनीसँग न्यायिक क्षेत्रको बलियो अनुभव रहेको छ।
यस घटनाको राजनीतिक महत्त्व ठूलो रहेको र आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया