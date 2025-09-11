अराजकता बढ्दै गर्दा हजारौं कैदीबन्दी भागे, लुटपाट बढ्ने

देखियो राज्यविहीनताको स्थिति

काठमाडौं।

मंगलवार नक्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गरिएपछि एकपछि अर्को कारागारहरूमा कैदीहरू आन्दोलन गर्दै भाग्ने क्रम देशव्यापी भएको छ । कैदीहरू लामिछानेलाई छोड्ने तर हामीलाई किन नछोड्ने भन्दै जबर्जस्ती कारागारबाट निस्किएर भाग्न थालेका छन् । बुधबारसम्म विभिन्न जिल्लाका गरी हजारांै कैदीहरू भागे पछि देशव्यापी रूपमा लुटपाट बढ्ने सम्भावना पनि बढेको छ । यसले मुलुकमा अराजकता मौलाएको छ भने राज्यविहीनताको स्थिति देखा परेको छ । प्रहरी प्रशासन जिल्लामा सुरक्षा दिन पूर्ण रूपले असफल हुँदै आएको छ । बुधबार केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट ३३ सयभन्दा बढी कैदी भागेका छन् । यसै गरी सुनसरीको झुम्का कारागारबाट १५ सय ७५ जना कैदी भागेका छन् । यसरी कैदीहरू भाग्नथालेपछि काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरमा लुटपाट बढ्ने त्रास देखिएको छ ।

रविलाई कारागारबाट निकालिएपछि नख्खुसहित देशभरका कारागारमा कैदीहरूले तोडफोड तथा आगजनी गर्दै भागिरहेका छन् । ‘जेन–जी’ आन्दोलनबाट सिर्जना भएको संकटको फाइदा उठाउँदै पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई रिहा गरिएपछि देशभरका कारागारहरूबाट हजारौँ कैदी बन्दीहरू भागेका हुन् । उनको रिहाइले देशव्यापी रूपमा कारागार विद्रोहको आगो सल्काएको छ ।

बुधबार बिहानैदेखि डिल्लीबजारस्थित कारागार कार्यालय तनावग्रस्त बन्यो । केही कैदीबन्दी भाग्न खोजेपछि बुधबार बिहानैबाट त्यहाँको स्थिति तनावग्रस्त भयो । भाग्न चाहने कैदीले नै होहल्ला गरेपछि सेना त्यहाँ पुगेको हो । यद्यपि, अहिले त्यहाँ जेलर, प्रशासन प्रमुखसहित कोही पनि कर्मचारी छैनन् । कैदीबन्दीले भित्र होहल्ला र आगजनी गरे । सेनाले हाई अलर्ट पोजिसन लिएपछि कैदीबन्दी पछाडि हटे । उनीहरूलाई सेनाले ‘सुरक्षित स्थान’ भन्दै अन्यत्र लिएर गएको छ । मंगलवार साँझ तुलसीपुर कारागारबाट १ सय २५ जना कैदी निस्किएर भागे । भागेकामध्ये ९७ जना कैदीलाई नियन्त्रणमा लिएर सेनाले कारागारमा बुझाएको छ । त्यसै गरी कपिलवस्तु कारागारबाट ४ सय कैदीबन्दी भागेका छन् भने सिन्धुलीबाट सयौँको संख्यामा कैदी निस्किएका छन् । डोटीको बाल सुधार गृहबाट ५२ जना भागेका छन् । सुनसरीको झुम्का जेलबाट अधिकांश कैदी भगाइयो । मोरङ कारागारबाट पनि कैदी भगाउन खोजिएपछि नेपाली सेनाले हवाई फायरसम्म ग¥यो । विराटनगरका बाल सुधार गृहबाट २ सय बढी भागेका छन् । सोही बराबरको संख्या रौतहट कारागारबाट पनि कैदी भागेका छन् । यस्तै बझाङबाट ६५ कैदीबन्दी भागेका छन् भने कपिलवस्तुबाट ४ सय बढी भागेका छन् ।

