जेनजी आन्दोलन कभर गर्ने पत्रकारमाथि रबरको गोली, तीनजना घाइते

काठमाडौं ।
सोमबार नयाँबानेश्वरमा जेनजी आन्दोलन कभर गर्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको रबरको गोली लागेर दुई पत्रकार घाइते भएका छन् भने एक जना पत्रकार सामान्य रूपमा घाइते भएका छन्।
आन्दोलनस्थलमा रिपोर्टिङका लागि पुगेका कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार श्याम श्रेष्ठलाई रबरको गोली लागेपछि तत्कालै सिभिल अस्पताल लगिएको छ। उनको उपचार भइरहेको र अहिले स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
त्यस्तै, नयाँ पत्रिकाका फोटो पत्रकार दिपेन्द्र ढुंगाना पनि रबरको गोली लागेर घाइते भएका छन्। उनलाई पनि अस्पताल लगिएको छ। यसैगरी, नेपाल प्रेसका पत्रकार उमेश कार्कीलाई गोलीको छर्राले छोएपछि सामान्य चोट लागेको बताइएको छ।
पत्रकार महासंघका अनुसार घटनास्थलमा समाचार संकलन गरिरहेका पत्रकारहरूलाई लक्षित गरेर नभए पनि भिड नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले अन्धाधुन्ध रबरको गोली चलाउँदा पत्रकारहरू समेत घाइते भएका हुन्। महासंघले तत्कालै घटनाबारे स्पष्टीकरण दिन सरकार र सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा अझै पनि तनाव कायम छ। संसद भवन कब्जा गर्ने प्रयासपछि कर्फ्यू आदेश लागू भएको छ भने प्रहरीले अश्रुग्यास, लाठीचार्ज र हवाई फायरसमेत गरेको छ। नेपाली सेना संसद भवन वरिपरिको क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।
यो घटनाले नेपालमा पत्रकारहरूको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित भए पनि सडकमा रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारहरू अझै असुरक्षित छन् भन्ने देखिएको छ।
सडक आन्दोलनमा संलग्न प्रहरी बलले पत्रकारलाई सुरक्षित ठाउँमा समाचार संकलन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टै जोखिममा पार्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमजोरीको द्योतक हो।
जेनजी आन्दोलनको रिपोर्टिङकै क्रममा पत्रकारहरू घाइते हुनु प्रेस स्वतन्त्रता र सुरक्षामा गम्भीर धक्का हो। यस घटनापछि पत्रकार महासंघ, मानवअधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले सरकारसँग जवाफदेही माग्ने सम्भावना देखिएको छ।
प्रतिक्रिया