युक्रेनको मुख्य सरकारी भवनमा रुसको आक्रमण

युक्रेनको राजधानी किएभमा रुसले गरेको रातभरको आक्रमणमा पहिलोपटक मुख्य सरकारी भवनमाथि प्रहार भएको पुष्टि भएको छ। बीबीसीका अनुसार, शहरको केन्द्रमा रूसी क्रुज क्षेप्यास्त्र र ड्रोनहरूले प्रहार गर्दा भवनको छाना र माथिल्लो तलामा क्षति पुगेको हो।
युक्रेनकी प्रधानमन्त्री युलिया स्विरिडेन्कोले मन्त्रिपरिषद् भवन क्षतिग्रस्त भएको औपचारिक जानकारी दिँदै, “हाम्रो देशका नागरिकहरू हरेक दिन शत्रुको आक्रमणबाट त्रसित छन्,” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेकी छिन्।
किएभका मेयर भिटाली क्लिट्स्कोले आक्रमणमा दुईजनाको मृत्यु र कम्तीमा १३ जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। मृतकमध्ये एक युवती र एक वर्षमुनिको शिशु रहेको जनाइएको छ। उद्धारकर्ताहरूले अझै तेस्रो शव खोजी कार्य जारी राखेका छन्।
रातभर चलेको आक्रमणमा रुसले ८०५ ड्रोन र १३ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताइएको छ। युक्रेनको वायुसेनाले तीमध्ये ७५१ ड्रोन खसालिएको दाबी गरेको छ। आक्रमणका कारण नौ तले आवासीय भवनमा आगलागी हुँदा ठूलो क्षति भएको र अन्य भागमा पनि आवासीय संरचना प्रभावित भएका छन्।
साथै, राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको गृहनगरमा पनि तीन वटा पूर्वाधार केन्द्रमाथि आक्रमण भएको छ।
बीबीसीकी संवाददाता सारा रेन्सफोर्डका अनुसार, किएभको केन्द्र हवाई सुरक्षाले मजबुत भएकाले त्यहाँ यसरी सीधा प्रहार हुनु निकै दुर्लभ हो। उनले बिहान सबेरै आकाशमा धुवाँको बाक्लो मुस्लो देखिएको र क्षेप्यास्त्रको तीव्र गतिमा उडिरहेको आवाज सुनेको बताएकी छन्।
यो आक्रमण फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुअल माक्रोँको पहलमा ‘इच्छुकहरूको गठबन्धन’ (Coalition of the Willing) नामक सम्मेलन सम्पन्न भएको केही घण्टापछि भएको हो। माक्रोँले कुनै पनि विदेशी सेना अग्रपङ्क्तिमा नलड्ने र मात्र सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि तैनाथ हुने बताएका थिए। तर, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने यस्ता प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै युक्रेनमा प्रवेश गर्ने कुनै पनि विदेशी सेनालाई “जायज लक्ष्य” ठहरिने चेतावनी दिएका छन्।
