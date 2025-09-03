नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व फेरबदल : खापुङ नयाँ आईजीपी, तीन एआईजी अवकाश

काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीमा आजदेखि नेतृत्व तहमा ठूलो फेरबदल भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापासहित तीन एआईजी अनिवार्य अवकाशमा गएपछि संगठनको सर्वोच्च पदमा एआईजी चन्द्रकुबेर खापुङलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरिएको छ।
अवकाशमा जानेहरू
आईजीपी दीपक थापा – ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा गए।
एआईजी सुदीप गिरी – प्रहरी एकेडेमी
एआईजी टेकबहादुर तामाङ – काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय
यी दुवै अधिकारी पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा गए।
यसअघि एआईजी कृष्णहरि शर्मा १५ भदौमै ५६ वर्षे उमेर हद पुगेपछि अवकाशमा गइसकेका थिए।
यससँगै नेपाल प्रहरीमा एकै पटक १ जना आईजीपी र ३ जना एआईजी गरी ४ पद रिक्त भएका छन्।
नयाँ नियुक्ति
सरकारले रिक्त पदमध्ये आईजीपीमा चन्द्रकुबेर खापुङलाई नियुक्त गरेको छ। यसअघि उनी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) मा एआईजीको जिम्मेवारीमा कार्यरत थिए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनी आजैदेखि प्रहरी महानिरीक्षकका रुपमा कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन्।
अन्य एआईजी पद खाली
आईजीपी खापुङको पदस्थापनसँगै सीआईबीसहित काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी एकेडेमी र प्रशासन विभागमा एआईजी दरबन्दी रिक्त भएका छन्। अब ती पदहरू भर्न ९ जना डीआईजीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पहिलो नम्बरमा प्रशासन विभागका डीआईजी सुशील सिंह राठौर रहेका छन् भने दोस्रो नम्बरमा मधेश प्रदेशका डीआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदी छन्।
एकैपटक चार जना उच्च प्रहरी अधिकृत अवकाशमा गएपछि नेपाल प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। चन्द्रकुबेर खापुङ आईजीपीमा पदोन्नत भएपछि संगठनले नयाँ ढाँचामा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बाँकी रिक्त एआईजी पद भने छिट्टै बढुवा प्रक्रियाबाट भर्ने तयारी गरिएको छ।
