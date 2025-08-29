मनाङ प्रदेश सभा-२ मा कार्तिक १७ गते  उपनिर्वाचन

काठमाडौँ ।

 निर्वाचन आयोगले मनाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा–२ का लागि उपनिर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आगामी कात्तिक १७ गते हुने गरी मनाङमा प्रदेश सभा उपनिर्वाचनका लागि मिति तोकिएको हो ।

सो क्षेत्रवाट तत्कालिन प्रदेशसभा प्रतिनिधि राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित भए पनि सर्वोच्च अदालतले गत असार ४ गते पदमुक्त गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले गुरुङ उपरको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएको भन्दै उनको पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो ।
 

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com