मनाङ प्रदेश सभा-२ मा कार्तिक १७ गते  उपनिर्वाचन

काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले मनाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा–२ का लागि उपनिर्वाचनको मिति तय गरेको छ ।निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आगामी कात्तिक १७ गते हुने गरी मनाङमा प्रदेश सभा उपनिर्वाचनका लागि मिति तोकिएको हो ।
सो क्षेत्रवाट तत्कालिन प्रदेशसभा प्रतिनिधि राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित भए पनि सर्वोच्च अदालतले गत असार ४ गते पदमुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गुरुङ उपरको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा फैसला भएको भन्दै उनको पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो ।
