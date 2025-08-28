त्रिविमा शुल्क घटाउने सम्झौताको आधिकारिकता माग, स्ववियुको चेतावनी

काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले चार केन्द्रीय विभागको शुल्क घटाउने सम्झौताप्रति प्रश्न उठाउँदै त्यसको आधिकारिकता खोजेको छ। स्ववियु अध्यक्ष दीपकराज जोशीले त्रिवि पदाधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा शुल्क घटाउने निर्णय बिना वैज्ञानिक आधार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।
समाजशास्त्र संकायअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य, र द्वन्द्व अध्ययन विभागको शुल्क घटाउने सहमति भए पनि सो निर्णय वैधानिक नभएको स्ववियुको दाबी छ।
स्ववियुले शुल्क पुनर्मूल्याङ्कन समिति गठन गर्न, छात्रवृत्ति प्रणाली सुधार गर्न माग गर्दै तीन दिनभित्र ठोस कदम नचालिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनको जिम्मेवारी त्रिवि प्रशासनले लिनुपर्ने पनि स्ववियुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया