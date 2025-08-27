दुई मोटरसाईकल ठोक्कीदा दुईजनाको मृत्यु

दोलखा ।
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर– ६ रमितेडाँडामा दुईवटा मोटरसाईकल आपसमा ठोक्कीएर दुर्घटना हुदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
मंगलवार राति ९ बजेतिर लामोसाँगु जिरी सडक खण्डमा पर्ने रमितेडाँडामा चरिकोट तिरबाट जाँदै गरेको बा. प्र. ०२– ०३४ प ३२४२ नम्बरको मोटरसाईकल र उताबाट आउदै गरेको बा ९३ प ८८९९ नम्बरको मोटरसाईकल आपसमा ठोक्कीएर दुर्घटना भएको थियो ।
दुर्घटनामा भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर– ५ का २३ बर्षिय शिरिष वस्नेत र दोलखा बैतेश्वर गाँउपालिका वडा नम्बर– ३ मिर्गेका २६ बर्षिय सुजन दहाल भनिने श्याम बहादुर खत्रीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोले बताएका छन् ।
मृतक दुबैजनाको टाउकोमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु दुबैको मंगलवार रातिनै मृत्यु भएको थियो । मृतक वस्नेत चरिकोट स्थित गौरीशङ्कर बहुमुखि क्याम्पसको स्ववियु सभापति हुन् ।
चरिकोट तिरबाट जाँदै गरेको बा. प्र. ०२– ०३४ प ३२४२ नम्बरको मोटसाईकल निर्मल खड्काले चलाएको र मृतक शिरिष वस्नेत पछाडि बसेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी उताबाट आउदै गरेको बा ९३ प ८८९९ नम्बरको मोटरसाईकलमा मृतक सुजन दहालमात्र रहेको जनाईएको छ ।
चरिकोटबाट जाँदै गरेको मोटरसाईकलको चालक निर्मल खड्का भने सामान्य घाईते मात्र भएको प्रहरीको भनाई छ । दुर्घटनाको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान भै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
