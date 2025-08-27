कवाड व्यवसायीको आन्दोलन : महानगर कार्यालयमा प्रहरीको कडाइ

काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कमलादीस्थित केन्द्रीय कार्यालय बुधबार दिउँसो ९भदौ ११० प्रहरीले कडाइका साथ घेराबन्दी गरेको छ । कवाड व्यवसायीहरूले कार्यालय घेराउ गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को संयुक्त टोली परिचालन गरिएको हो ।
महानगर कार्यालय परिसर वरिपरि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएकामा पानीको फोहोरा प्रयोग गर्ने ‘वाटर क्यानन’ गाडी समेत स्ट्याण्डबाईमा राखिएको छ ।
कवाड व्यवसायी, संकलक तथा मजदुरहरू हालै महानगरले आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न नदिएको, संरचना भत्काएको, ज्यादती र कुटपिट गरेको भन्दै आन्दोलित बनेका हुन् । उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेको पेशा–व्यवसाय गर्ने हकको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ ।
