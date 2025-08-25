उत्तर प्रदेशको बुलन्दशहरमा ट्रयाक्टर ट्रली दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु

काठमाडौं ।
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बुलन्दशहरको खुर्जा क्षेत्रमा आइतबार साँझ एक भीषण सडक दुर्घटना भयो। एनएच ३४ को घाटाल गाउँ नजिक तीव्र गतिमा आएको कन्टेनरले भक्तजन बोकेको ट्रयाक्टर ट्रलीलाई पछाडिबाट ठक्कर दिँदा ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब ५० जना घाइते भएका छन्।
कासगंज जिल्लाको रफैदपुर गाउँबाट गोगामेदी मन्दिर दर्शनका लागि निस्किएका करिब ६० श्रद्धालु सवार ट्रली दुर्घटनामा परेको हो। घाइतेहरूलाई तुरुन्तै अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएको छ, जसमा कैलाश अस्पतालमा २ बालबालिकासहित ६ जनाको र मुनि सीएचसीमा २ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ।
जिल्ला प्रशासन र प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेका थिए र राहत तथा उपचार कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ।
प्रतिक्रिया