जेलेन्स्कीको आरोप : रुस शान्ति वार्ता रोक्न उद्दत, ट्रम्पको पहलमा पुटिनसँग तयारी

काठमाडौं ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसमाथि शान्ति वार्ता रोक्न सक्दो प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले युद्ध अन्त्यका लागि ठोस सुरक्षा प्रत्याभूति माग गर्दै शान्ति पहलप्रति समर्थन जनाएका छन्।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्ध अन्त्यका लागि जेलेन्स्की र पुटिनबीच भेट गराउने प्रयास गरिरहेका छन्, तर उनले दुवै नेताबीच सहमति कठिन रहेको बताएका छन्।
रुसी विदेशमन्त्री लाव्रोभले भने पुटिन वार्ताका लागि तयार भए पनि बैठकको कार्यसूची तय नभएको बताएका छन्। नाटो महासचिव मार्क रुटेले अमेरिका र युरोप मिलेर युक्रेनलाई दीर्घकालीन सुरक्षा दिने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया