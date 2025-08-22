 वीरगन्जमा १४ लाख हुन्डी रकमसहित २ जना पक्राउ

वीरगञ्ज।
विशेष सूचनाका आधारमा पर्सा प्रहरीले १४लाख बढी हुन्डी रकम सहित दुईजना लाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–२ घुसुकपुरस्थित इदगाह चोक सडकखण्डबाट श्रोत नखुलेको १४ लाख १३ हजार ५०० रुपैयाँ हुण्डीको रकमसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो।
बिहीवार साँझ करिब सवा ४ बजे प्रहरीले भारतिय नम्बर प्लेट BR05 AB 7761 र प्रदेश २–०३–००२ प ५५४४ नम्बरका मोटरसाइकल रोकी जाँच गर्दा रकम बरामद भएको पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्रले न्युज कारखाना लाई बताएका छन्।
पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज–२ घुसुकपुर निवासी ३९ वर्षीय संजय कुमार साह र बारा महागढीमाई नगरपालिका–४ बगडमपुर निवासी ४१ वर्षीय शनि कुमार ठाकुर रहेका छन्। उनीहरूले मोटरसाइकलमा फल्स सिलिङ बनाई रकम लुकाएको अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।
बरामद गरिएको रकममा १हजार दरका नोट १० लाख रुपैयाँ र ५०० दरका नोट ४ लाख १३ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छ।
पक्राउ परेकालाई नियन्त्रणमा लिएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५(क) बमोजिम हुन्डी कारोबारसम्बन्धी कसूरमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
