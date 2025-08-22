गाजामा बन्धकको मुक्तिका लागि नेतन्याहूको वार्ता निर्देशन

काठमाडौं ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले गाजामा रहेका सबै बाँकी बन्धकको मुक्तिका लागि वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनले गाजा सिटी नियन्त्रण र हमासलाई परास्त गर्न इजरायली सेनाको योजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बताए।

कतार र इजिप्टको प्रस्तावअनुसार हमासले ६० दिन युद्धविराम र केही बन्धक छोड्ने संकेत दिए पनि नेतन्याहूले हालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार वार्ताको स्थान टुंगिएपछि टोली पठाइनेछ। इजरायलले हमासको पूर्ण पराजय, गाजाको असैनिकीकरण र बन्धक मुक्तिलाई मुख्य शर्त राखेको छ।

