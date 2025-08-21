डेभिडले ल्याए चेलिबेटी

गायक डेभिड शंकरले हालै ए चेलिबेटी सेवा गर्ने मौका देउ एकचोटी बोलको तीज गीत भिडियोसहित सार्वजनिक गरेका छन्।
दीपक शर्मा र डेभिडको शब्द रचना रहेको गीतमा दीपककै संगीत र नरेन्द्र वियोगीको एरेन्जमेन्ट रहेको छ।
गीतको भिडियोमा गम्भीर विष्टको निर्देशन र कोरियोग्राफी रहेको छ। भिडियोमा डेभिड शंकर, सुधिर श्रेष्ठ, दीपाश्री निरौला, रिमा विश्वकर्मा, मिस पवी, कुसुम शर्मा, राजेश घतानी, कुमारमणि गजुरेल, निरा शंकर, मिरा शंकर, इभेन सेनलगायतको अभिनय र नृत्य रहेको छ।
देवदोर्जे लामाको छायांकन र प्रवीन भट्टको दृश्य सम्पादन रहेको गीतको भिडियो डेभिडको युट्युब च्यालनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिक्रिया