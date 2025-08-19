जापानमा पहिलोपटक तीज फेस्टिवल हुँदै

नेपाली हिन्दु महिलाहरूको महान् पर्व हरितालिका तीज यसपालि जापानमा पहिलोपटक फेस्टिवलको रूपमा मनाइने भएको छ। तीजको उल्लास, नाचगान र सांस्कृतिक झल्को अब जापानकै कोबे शहरमा गुञ्जिन लाग्दा स्थानीय नेपाली समुदाय मात्र नभई जापानीहरू समेत उत्साहित भएका छन्।

भोलि बुधबार जापानी समयअनुसार बिहान ११ देखि बेलुकी ७ः३० बजेसम्म कोबे शहरको मेरिकेन पार्क बी तीजको रंगमा रंगिनेछ। कार्यक्रममा नेपालका लोकप्रिय कलाकार प्रकाश सपुत, प्रीति आले र ऋतु कंडेलले आफनाे दमदार प्रस्तुति दिनेछन्। साथै, स्थानीय नेपाली प्रतिभाले प्रस्तुत गर्ने पञ्चेबाजा, नृत्य, झाकी र सांस्कृतिक कार्यक्रमले उत्सवलाई थप रौनकता दिनेछ। कार्यक्रम व्यवस्थापक तथा गायक सुशील ज्ञवालीले फेस्टिवललाई भव्यताका साथ सम्पन्न गरिने बताए। ‘यो फेस्टिवललाई भव्य र सभ्य तरिकाले सम्पन्न गर्ने गरी तयारी पूरा भइसकेको छ। यो तीज केवल महिलाहरूको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली समुदायको उत्सव हुनेछ’ गायक सुशीलले जापानबाट सुनाए।

आयोजक चितवन समाज कान्साइका अध्यक्ष विष्णु शर्मा पौडेलका अनुसार, यो फेस्टिवललाई नेपाली संस्कृतिको गौरवशाली प्रस्तुति र ऐतिहासिक मिलनस्थलका रूपमा मनाइनेछ। कार्यक्रमलाई नेपाली समाज कोबेले सहआयोजन गर्दैछ भने एनआरएनए कान्साइसहित विभिन्न संघ–संस्थाको सक्रिय सहयोग रहनेछ।

फेस्टिवलमा १० भन्दा बढी परिकारका नेपाली खानाका स्टल, क्योदाइ र आईएमई नेपाललगायतका रेमिट्यान्स स्टल तथा विभिन्न व्यवसायिक प्रदर्शनी स्टल पनि राखिने व्यवस्थापन संयोजक हरिशरण पाठकले जानकारी दिएका छन्। यसले नेपाली स्वाद, संस्कृतिको सुगन्ध र व्यापारिक अवसर सबैलाई एउटै थलोमा ल्याउनेछ। पहिलोपटक जापानमा आयोजना हुने तीज फेस्टिवलले नेपाली परम्परा र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

