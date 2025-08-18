सिन्धुलीमा अस्पताल जाँदाजाँदै बाटैमा सुत्केरी

काठमाडौँ।
सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका–४ लाकुडाकी एक गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्था पुग्नुअघि बाटोमै बच्चा जन्माएकी छन् । महिला सुत्केरी हुन लागेको सूचना प्राप्त भए लगत्तै महेन्द्रझ्याडी स्वास्थ्य चौकीका नर्सिङ कर्मचारीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।
तत्कालै आवश्यक स्वास्थ्य उपचारसहित सालनाल काटी आमा र नवजात शिशुलाई एम्बुलेन्समार्फत महेन्द्रझ्याडी स्वास्थ्य चौकी ल्याइएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनाएका छन् । हाल आमा र बच्चा दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य र सुरक्षित रहेको स्वास्थ्य चौकीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया