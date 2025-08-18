फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री लेखक आक्रामक: फरार अभियुक्त पक्राउ ६५ प्रतिशतले वृद्धि

काठमाण्डौं।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नीतिगत र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता राखेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले फैसला कार्यान्वयन पनि आक्रमक रुपमा अघि बढाएका छन् ।
मुलुकभरका अदालत र अर्धन्यायिक निकायबाट कैद र जरिवाना सजाय पाएर फरार रहेका अभियुक्तहरुलाई पक्राउ गर्न मन्त्री लेखकले प्रहरीलाई सक्रिय बनाएकै कारण मन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो बर्ष (गत आर्थिक बर्ष २०८१-०८२) मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी फरार अभियुक्त पक्राउ परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८०-०८१ मा देशभरबाट कुल १४ हजार ७६४ जना फरार अभियुक्त नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा गत आर्थिक बर्षमा गृह प्रशासनको सक्रियताका कारण २४ हजार ३८२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ६५.०८ प्रतिशतले बढी हो ।
त्यसैगरी प्रहरीले आर्थिक बर्ष २०७९-०८० मा ११ हजार ९०२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्षमा अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र मातहतको निकाय सक्रिय रहँदा परिणाम उत्कृष्ट आएको हो ।
गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो बर्ष (गत आर्थिक बर्ष २०८१-०८२ ) मा काठमाण्डौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले सबैभन्दा बढी ६ हजार ३७५ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको देखिएको छ ।
त्यसैगरी कोशी प्रदेश प्रहरीले ३ हजार ४ सय ८९, मधेश प्रहरीले ५ हजार ७१२, बाग्मती प्रदेश प्रहरी १ हजार ७ सय ३, गण्डकी प्रदेश प्रहरी १ हजार ४ सय ९१, लुम्बिनीले ३ हजार ९ सय ९६, कर्णाली प्रदेशले ५ सय ५६, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ सय २८ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले १३२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा एक अर्व, ५० करोड भन्दा बढी जरिवाना रकम समेत असुल उपर गरेको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला स्तरको फैसला कार्यान्वयनको विवरण हेर्दा काठमाण्डौं प्रहरी परिसर अग्रस्थानमा छ । जनघनत्व बढी भएको राजधानी काठमाण्डौंमा हरेक दिनजसो ठुला र साना अप्रेसन चलाइरहेका काठमाण्डौं प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले काठमाण्डौंबाट मात्रै ५ हजार ५ सय ८५ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएका छन् ।
उपलब्धी शान्ति सुरक्षामा भने सिमित छैन् । जनशक्ति अभाव र सिमित स्रोतसाधनको अधिकत्म प्रयोग गरी अधिकारीले फैसला कार्यान्वयनमा पनि जवरजस्त उपलब्धी हासिल गरेका छन् ।
काठमाण्डौं प्रहरी परिसरले गत आर्थिक बर्षमा देशभरमै सबैभन्दा बढी फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएको रेकर्ड छ । एक बर्षको अवधिमा परिसरले काठमाण्डौंबाट मात्रै ५ हजार ५ सय ८५ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए ।
“काठमाण्डौं परिसरले आर्थिक बर्ष २०८०-०८१ मा १ हजार ६७ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको थियो ।” उनले भने–“अहिले त्यो संख्या वृद्धि गरेर ५ हजार ५ सय ८५ पु¥याउन काठमाण्डौं प्रहरी परिसर सफल भएको छ ।”
उनले आफूहरु फैसला कार्यान्वयनलाई परिसरले विशेष रणनीति बनाएर लागू गरिरहेको जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी संगठनको बार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता अनुसार दण्डहीनताको अन्त्यका लागि फैसला कार्यन्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा समेत राखिएको छ ।
त्यस्तै गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो बर्ष सहकारी सम्वन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सहकारी प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरु समेत कानूनको दायरामा आएका छन् । मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दाका पुरुष र महिला गरी ४५ जना पक्राउ परेका छन् ।
