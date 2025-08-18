धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल : पौलस्त्य–पुलहाश्रम

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–५, पुलाचौरको पुलाडाँडास्थित पछैमा रहेको धार्मिक पर्यटकीय स्थल पौलस्त्य–पुलहाश्रम क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै जान थालेको छ । म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबजारदेखि नजिकमा अवस्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पछिल्लो समय धार्मिक पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।
संघ सरकार तथा बेनी नगरपालिकाको साझेदारीमा पुलहाश्रम क्षेत्रमा रावण–पार्क निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पुलहाश्रम पौराणिक स्थल पनि हो । यस क्षेत्रलाई पुलस्त्य र पुलह ऋषिको तपोभूमिको रुपमा मानिन्छ । पुलहाश्रम क्षेत्रबाट संसारको सातौं अग्लो चुचुरो धौलागिरि, दशौं अग्लो चुचुरो अन्नपूर्ण, निलगिरि, माछापुच्छ्रे«लगायत मनोरम हिमशृङ्खलाको आकर्षक दृश्यहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
पौलस्त्य–पुलहाश्रम सदरमुकाम बेनीदेखि पश्चिम–उत्तरमा समुद्री सतहबाट १ हजार ५ सय ३० मिटरको उचाइमा पर्दछ । यहाँ पुलह, पुलस्त्य, कपिल र जडभरत ऋषिले तपस्या गरी सिद्धि प्राप्त गरेको पौराणिक मान्यता रहेको छ । पुलह, पुलत्स्य र भरत ऋषिले पछैमा तपस्या गरेको श्रीमद्भागवत् महापुराणको पञ्चमस्कन्धको आठौं अध्यायमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
यस ठाउँमा तिनै ऋषिहरुले त्रेतायुगमा हवन गरेको चरु आजपर्यन्त पनि भेटिन्छ । पौलस्त्य–पुलहाश्रम क्षेत्रको दर्शन गर्न जानेहरु त्यही चरुको खोजी गरी निधारमा त्यसको तिलक टीका लगाउने गर्दछन् ।
बेनीबजारबाट सवारीसाधनमा ३० मिनेटको यात्रा गरेपछि पछै पुग्न सकिन्छ । बेनी–अर्थुङ्गे–बाँसबोट–एकपाटे हुँदै पुरुण्डीसम्मको सडक गतवर्ष कालोपत्रे र ढलान भएको छ । पुरुण्डीबाट करिब दुई किलोमिटर कच्ची सडकको यात्रा गरेपछि पुलहाश्रम क्षेत्रमा पुग्न सकिन्छ । यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बेनी नगरपालिकाले पुलहाश्रमनजिकै रावण–पार्क निर्माण गरेको छ । प्रशिद्ध गलेश्वरधाम शिवालय र कपिलाश्रमदेखि नजिकमा पर्ने पुलस्त्य पुलह क्षेत्रमा भारतीय हिन्दु पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकेमा यहाँ बर्सेनि हजारौंको सङ्ख्यामा पर्यटकहरु भित्र्याउन सकिने सम्भावनासमेत देखिन्छ।
पौलस्त्य–पुलहाश्रम क्षेत्रमा आगामी दिनमा पुलस्त्य र पुलह ऋषिको समेत मूर्ति बनाउने तथा ऋषिपार्क निर्माण गर्ने योजना रहेको बेनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो । ऐतिहासिक र धार्मिक महत्वको पौलस्त्य–पुलहाश्रम क्षेत्रमा सहजरूपमा आवतजावतका लागि सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिलगायत पूर्वाधार विकासमा बेनी नगरपालिकामार्फत जोड दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पौलस्त्य–पुलहाश्रम क्षेत्र बेनी नगरपालिकाभित्र रहेका धार्मिक स्थलहरुमध्ये एक र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको छ ।
पुलस्त्य पुलह क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष लीलाबहादुर बानियाँले पौलस्त्य–पुलहाश्रम क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्नका लागि झन्डै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान गरेर डीपीआरसमेत बनाई आवश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्न बेनी नगरपालिका, गण्डकी प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । धार्मिक पर्यटनको प्रबल सम्भावना बोकेको पुलहाश्रम क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि आवश्यक संरचनाहरु निर्माण गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।
रामायण कथामा ‘खल’पात्रको रुपमा परिचित रावणको जन्मभूमि मानिएको एवं हिन्दुहरुको पवित्र धार्मिक ग्रन्थ श्रीमद्भागवत् महापुराणमा उल्लेख गरिएका विश्वका अति पवित्र १५ वटा धार्मिक तीर्थस्थलमध्य म्याग्दीको पौलस्त्य–पुलहाश्रम पनि एक हो । श्रीमद्भागवत महापुराणमा कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलस्त्य–पुलहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुतीर्थ, रामेश्वरम्, प्रभाष, कुशस्थली, वाराणसी, मधुपुरी, पम्पासरोवर, नारायणाश्रम, विन्दुसरोवर र सीताराम आश्रमलाई पवित्र तीर्थस्थलको रुपमा उल्लेख गरिएको छ।
पुराणप्रसिद्ध तीन ऋषिहरु पुलह, पुलस्त्य र विश्रवा म्याग्दीको पुलाचौरस्थित पछैमा अध्ययन तथा चिन्तनमनन गर्दै बसेको पुराणमा उल्लेख छ । पुराणका अनुसार ऋषि पुलहका नाति विश्रवा ऋषिका छोरा रावणको जन्म यही पुलस्त्य आश्रममा भएको थियो । उनी जन्मेपछि हुर्के, बढेको ठाउँ पनि पुलस्त्य आश्रम नै भएको पुराणमा उल्लेख छ । पछि रावणले मुस्ताङ थाकखोलाका थकालीकी छोरी ‘मन्दोदरी’लाई विवाह गरी कालान्तरमा लंकाको राजा भएको पौराणिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
पौलस्त्य–पुलहाश्रम मन्दिरबाट सदरमुकाम बेनीबजार, लभ्लीहिल, पर्वतको मल्लाज क्षेत्र, मिलनचोक बजार, माछापुच्छ«े, अन्नपूर्ण, निलगिरिलगायत मनोरम हिमशृङ्खलाहरु देखिन्छन् । पौलस्त्य मन्दिरमा दैनिकरुपमा पूजाआजा हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय यस मन्दिरमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको चहलपहल बढेको छ । धार्मिक पर्यटनको विकासका रुपमा पौलस्त्य–पुलहाश्रमको विकास गरी अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
