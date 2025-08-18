प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो

काठमाडौं।

नेपालको दुई दिने भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारत भ्रमणको लागि भारतीय सरकारको औपचारिक निम्तो हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

आइतबार बिहान काठमाडौं आइपुग्नुभएका मिश्रीले आगमनलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेट गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको हो । भेटमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, क्षेत्रीय सहयोग र आगामी दिनमा द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउन सकिने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

विदेश सचिव मिश्रीले आइतबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । भेटमा नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पारस्परिक सम्बन्धबारे कुराकानी भएको बताइएको छ । त्यसैगरी उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो ।

त्यस्तै, उहाँले परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग सिंहदरबारमा भेट गर्दै दुई देशबीचको परराष्ट्र नीतिगत समन्वय, आपसी चासोका विषय र उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल गर्नु भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि मिश्रीले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

भ्रमणका क्रममा मिश्रीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले सीमापार व्यापार, ऊर्जा सहकार्य, आधारभूत पूर्वाधार विकास, जलस्रोतको उपयोग र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारलाई दुवै देशका लागि लाभदायक हुने गरी अघि बढाउन जोड दिनुभएको छ ।
उहाँले नेपालमा संघीयता संस्थागत गर्न, लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्न र विकासका परियोजनामा भारत सहयोगी बन्ने बताउनुभयो ।

विदेश सचिव मिश्रीको यो भ्रमणलाई दुई देशबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादलाई पुनः सक्रिय तुल्याउने प्रयासको रूपमा लिइएको छ । लामो समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको लागि आएको निम्तोले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले हालै चीनसँग उच्चस्तरीय भेटघाट र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको पृष्ठभूमिमा भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न चाहेको संकेत मिश्रीको भ्रमणले दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यसपटक प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच उत्तर प्रदेशको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बोधगयामा औपचारिक भेट हुने भएको छ ।

