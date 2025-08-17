मेलम्चीको कार्यकारी निर्देशक (ईडी मा दास नियुक्त

काठमाडौँ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक (ईडी) मा जगरनाथ दासलाई नियुक्त गरिएको छ ।
नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्री स्तरीय निर्णयले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा दासलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका दास यसअघि खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख रहेको र उनले आजै मेलम्चीको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पदवहाली गर्नुभएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।
त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक ई रत्न लामिछानेलाई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको उपमहानिर्देशकमा नियुक्त गरिएको छ ।
विभागको परिवर्तित स्थायी संरचना अनुसार तीन जना उपमहानिर्देशकको दरबन्दी रहेकोमा हाल तीनै जना उपमहानिर्देशक नियुक्त हुनु भएपछि विभागले पूर्णता पाएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ईञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले भने, “तीनै वटा महाशाखा प्रमुखहरुको पदपूर्ति भएको छ । विभागले गत आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेकोमा, अबको चालु आर्थिक वर्षमा शत प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।”
यसैगरी महानिर्देशक ई श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै महाशाखा प्रमुखहरुको दरबन्दीले पूर्णता पाएपछि विभागले अझ रफ्तारमा थप प्रगतिका कार्य सम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उपमहानिर्देशक लामिछानेलाई खानेपानी महाशाखा, ढल तथा सरसफाइ व्यवस्थापन महाशाखामा उपमहानिर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठ र सेवा नियमन तथा समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी उपमहानिर्देशक नारायणप्रसाद आचार्यलाई तोकिएको विभागले जनाएको छ ।
नवनियुक्त उपमहानिर्देशक लामिछानेलाई आजै विभागका महानिर्देशक ई श्रेष्ठले उनलाई स्वागतसहित पद बहाली गराएका थिए ।
