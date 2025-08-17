गुण्डा नाइके राजु गोर्खाली चन्द्रगिरीबाट पक्राउ

काठमाडौँ ।
राजधानीका कुख्यात गुण्डा नाइके राजु गोर्खाली आइतबार पक्राउ परेका छन् । उनलाई काठमाडौँको चन्द्रगिरी क्षेत्रबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतले जानकारी दिएका छन् ।
प्रहरीका अनुसार गोर्खालीविरुद्ध बैंकिङ ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता रहेकाले सोही आधारमा पक्राउ गरिएको हो । हाल उनलाई परिसरमै राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
राजु गोर्खाली विगतमा पनि गुण्डागर्दी, आतंक फैलाउने तथा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा पटक–पटक पक्राउ परे पनि विभिन्न कारणले रिहा हुँदै आएका थिए । यसपटक भने ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेकाले कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि उनले राजधानीका विभिन्न क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्दै गैरकानूनी गतिविधि गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार गोर्खालीविरुद्ध अन्य उजुरीहरू पनि परिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया