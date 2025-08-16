रूस–युक्रेन संघर्षमा नयाँ हमला, ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रयोग

काठमाडौँ ।
रूसले शुक्रबार राति युक्रेनमाथि एक भीषण आक्रमण गरेको छ। युक्रेनी वायुसेनाले दिएको जानकारी अनुसार, रूसले १ वटा प्राक्षेपिक क्षेप्यास्त्र र ८५ वटा मानव रहित यान (ड्रोन) युक्रेनतर्फ पठाएको थियो।
युक्रेनी वायु प्रतिरक्षा प्रणालीले ती मध्ये ६१ वटा ड्रोन खसाल्न सफल भएको भए पनि, बाँकी ड्रोन र क्षेप्यास्त्रका आक्रमणले देशभरका १२ स्थानमा ठूलो विस्फोट र भौतिक क्षति पुर्याएको बताइएको छ। युक्रेनका अधिकारीहरूले यस आक्रमणले नागरिक बस्ती, ऊर्जा केन्द्र र औद्योगिक संरचनामा व्यापक असर पारेको बताएका छन्।
यता, रूसले आफ्ना क्षेत्रहरूमा पनि युक्रेनी आक्रमण भएको दाबी गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, २९ वटा युक्रेनी ड्रोन रूसी वायु प्रतिरक्षाले खसाल्न सफल भएको जनाइएको छ।
ड्रोन र क्षेप्यास्त्रको भूमिका
यो आक्रमणले देखाएको छ कि आधुनिक युद्धमा मानव रहित यान ९ड्रोन० र प्राक्षेपिक क्षेप्यास्त्रको भूमिका कति महत्वपूर्ण छ।
युक्रेनी वायु प्रतिरक्षाले ७० प्रतिशतभन्दा बढी ड्रोन खसाल्न सफल भए पनि, बाँकीले ठूला क्षति पुर्याउन सक्ने क्षमतालाई उजागर गरेको छ। विशेषज्ञहरूले यसलाई सुरक्षा रणनीतिमा नयाँ चुनौती र सुरक्षा प्रणाली सुधारको आवश्यकताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
शिखर बैठक र भू–राजनीतिक सन्दर्भ
यो आक्रमणको समय महत्वपूर्ण छ, किनभने विश्वको ध्यान राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको शिखर बैठकतर्फ केन्द्रित थियो। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि रूस र युक्रेनबीचको संघर्ष अझै समाधानको निकट छैन र दुवै पक्ष रणनीतिक दबाब कायम राख्न सक्रिय छन्।
विशेषज्ञहरूले भनेका छन् कि यस्तो समयमै हुने आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र शान्ति प्रयासमा तनाव थप्न सक्छ। शिखर बैठकले द्विपक्षीय वार्ता र सम्भावित सम्झौताको सम्भावना बढाउने आशा राखेको अवस्थामा, वास्तविक युद्ध गतिविधि अझै जारी रहनु चुनौतीपूर्ण छ।
सम्भावित मानव र आर्थिक क्षति
युक्रेनी अधिकारीहरूको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार, आक्रमणले सैनिक संरचना, नागरिक बस्ती, ऊर्जा प्रणाली र औद्योगिक केन्द्रमा व्यापक असर पारेको छ। युक्रेनमा हालसम्मको क्षतिपूर्ति, मानिसको जीवन गुम्ने जोखिम र आधारभूत पूर्वाधारमा भएको क्षति पूर्ण रूपमा गणना गरिएको छैन।
रूस–युक्रेन द्वन्द्वमा ड्रोन र क्षेप्यास्त्रको प्रयोगले अगाडि जाने रणनीति र वायु सुरक्षा प्रणालीको महत्व स्पष्ट गरेको छ। यो घटनाले देखाउँछ कि आधुनिक युद्ध केवल भौतिक सेनाको मात्रै होइन, सुरक्षा प्रविधि र सूचना प्रणालीको युद्ध पनि हो।
रूसको नयाँ आक्रमणले युक्रेनमा सुरक्षा चुनौतीलाई थप बढाएको छ। युक्रेनी वायु प्रतिरक्षाले धेरै ड्रोन खसाल्न सफल भए पनि, बाँकी आक्रमणले ठूला भौतिक क्षति पुर्याएको छ।
यस घटनाले स्पष्ट गर्छ कि सुरक्षा रणनीति, ड्रोन र क्षेप्यास्त्र नियन्त्रण, र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। शिखर बैठकको समयमै आक्रमण हुनु यस संघर्षको जटिलता र समाधानको कठिनतालाई उजागर गर्दछ।
प्रतिक्रिया