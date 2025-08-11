फोनिजले १२ पत्रकारलाई सम्मानित–पुरस्कृत गर्दै

काठमाडौं ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) सङ्घीय समितिले आफ्नो २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा मङ्गलबार १२ जना पत्रकारलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा हुने कार्यक्रमको तयारी करिब पूरा भएको आयोजकहरुको भनाइ छ ।
फोनिज सचिवालय बैठकले निर्णय गरेअनुसार फोनिज सम्मान २०८२ बाट पूर्व अध्यक्ष गजुरधन राई (नेपाल टेलिभिजन), पूर्व उपाध्यक्ष अमरध्वज लामा (रेडियो शार्दूल) र राजवंशी भाषाको त्रैमासिक पत्रिका ‘कोचिला सामाद’ (झापा) सम्मानित हुनेछन् । त्यस्तै, फोनिज पुरस्कार २०८२ बाट पत्रकार सविन प्रियसन (दाङ), मुनेस लायो मगर (पर्सा) र वन्दना दनुवार (उदयपुर) पुरस्कृत हुनेछन् ।
सोहीअनुसार पत्रकार मच्छे गुरुङलाई फोनिज प्रवास अवार्ड २०८२ प्रदान गरिनेछ । फोनिज ललितपुर शाखाकी पूर्व सदस्य उहाँ अहिले अमेरिका बस्दै आएका छन् । अमेरिकामा रहेर नेपाली भाषा र पत्रकारिताको प्रवर्धनमा उनले भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
सोहीअनुसार फोनिज मलेसिया पुरस्कारबाट दुई जना पत्रकार सम्मानित हुनेछन् । फोनिज मलेसियाका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम चौधरीका अनुसार पुस्कृत हुने पत्रकारमा ज्ञानेन्द्र थोकर तामाङ (मकवानपुर) र सपना थामी (दोलखा) रहेका छन् । उनीहरु सबैलाई स्थापना दिवसको अवसरमा मङ्गलबार सम्मानित गरिने फोनिज सङ्घीय समितिका अध्यक्ष लक्की चौधरीले जानकारी गराए ।
ज्ञानेन्द्र मकवानपुरबाट प्रकाशित हुने राक्सिराङ साप्ताहिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, पत्रकार थामी गोरखापत्र अनलाइन, काठमाडौंमा कार्यरत रहेका छन् ।
त्यस्तै, फोनिज युके पुरस्कारबाट पनि दुई जना पत्रकार सम्मानित हुनेछन् । त्यस्तै, फोनिज बागमती प्रदेशले स्थापना गरेको पुरस्कारबाट एक जना पत्रकार पुरस्कृत हुने अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए ।
