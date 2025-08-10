गाईजात्रा पर्वले सामाजिक एकता र सांस्कृतिक समृद्धि झल्काउँछ : सभापति देउवा

काठमाडौँ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गाईजात्रा पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै यस्ता मौलिक पर्वहरू नेपाली पहिचानसँगै सामाजिक एकता र सांस्कृतिक समृद्धिका प्रतीक रहेको बताएका छन् ।

उनले नेपाल विविध जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिले भरिएको देश भएको उल्लेख गर्दै गाईजात्रा पर्व नेवार समुदायको विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर भएको बताए ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै सबै संस्कृतिको समान अधिकार र संरक्षण सम्भव हुने भन्दै देउवाले यस्ता पर्वको मौलिकता जोगाउँदै भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com