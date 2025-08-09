“सार्वजनिक यातायातमा सेवाभन्दा सास्ती : यात्रुको पीडा र राज्यको बेवास्ता”

काठमाडौं ।
काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी चढ्नु यात्रुका लागि सेवाभन्दा बढी सास्ती भएको गुनासो बढ्दो छ। यातायातका चालक, सहचालकको दुर्व्यवहार, सवारीको अव्यवस्थित अवस्था, सरसफाइको अभाव र यात्राका क्रममा हुने अपमानजनक व्यवहारले सर्वसाधारण यात्रु दैनिक पीडित छन्।
यातायात कर्मचारीहरू यात्रुहरूप्रति गैरजिम्मेवार देखिन्छन् भने सरकारले यातायात सुधारका थुप्रै घोषणाहरू गरे पनि व्यवहारमा परिवर्तन देखिएको छैन। लामो समयदेखि यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट र राज्य संयन्त्रको मिलेमतोमा सार्वजनिक यातायात सेवा जनताका लागि अपमानको पर्याय बनेको छ।
विकसित देशहरूमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज, सफा र सम्मानजनक सेवाका रूपमा विकास गरिएको भए तापनि नेपालमा भने यात्रुले खप्नुपर्ने अपमान, भिडभाड, स्वास्थ्य समस्या र सुरक्षाको कमी दिनहुँका चुनौती बनेका छन्। महँगा निजी सवारी विकल्पहरू रोज्न बाध्य यात्रुले पठाओ, इन्ड्राइभ जस्ता सेवा प्रयोग गर्न थालेका छन्, जसले दीर्घकालीन समाधान नदिए पनि सार्वजनिक यातायातप्रति असन्तोष झनै चर्किएको संकेत दिन्छ।
विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यको गम्भीर हस्तक्षेप र यातायात सेवा सुधारमा ठोस योजना आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। यात्रुहरू चेतावनी दिइरहेका छन्—”एकदिन चुपचाप पीडा सहने यात्रुहरू नै असहयोग आन्दोलनमा उत्रिन सक्छन्।”
