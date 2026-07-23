त्रियोग चेस प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं, (नेस) ।
छैटो त्रियोग अन्तर विद्यालय चेस प्रतियोगिता सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको विद्यालयका कार्यकारी निर्देशक अजित लामा, प्रिन्सिपल चन्द्रायन प्रधान श्रेष्ठ र विद्यालयकी अतिरिक्त क्रियाकलाप प्रमुख दिपा भट्टले उद्घाटन गरे ।
८ स्पर्धा समावेश रहेको प्रतियोगितामा ६ सय भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता छ । त्रियोग हाइ स्कुलको आयोजनामा जारी ३ दिने प्रतियोगिताको पहिलो दिन चार समूहका छनोट खेल भए ।
स्विस लिग प्रणालीमा जारी प्रतियोगिताको अन्तरगत बुधवार ३ कक्षासम्मका छात्र र छात्रा तथा कक्षा ४ र ५ समूहका छात्र र छात्राको छनोट खेल सम्पन्न भयो ।
चार वटै समूहका शीर्ष २० स्थान पाउने खेलाडी शुक्रवार हुने अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छन् । अग्रता आचार्य छात्रा ४ र कक्षाको समूहमा ५ चरणको खेलमा सत प्रतिशत जित सहित पहिलो स्थान पाइन् । टिआइएका ३ खेलाडी नै अन्तिम चरणमा प्रवेश गरे ।
छात्रा १ देखि ३ कक्षाको समूहमा युरो स्कुलकी आदिसी भट्टराईले ५ स्कोर गरिन् । सो स्पर्धामा अन्नपूर्ण र त्रियोग र रातो बङ्गलाका समान ३ जना अन्तिम चरणमा प्रवेश गरे ।
छात्र ४ र ५ कक्षाका समूहमा रोजबडका आरभ श्रेष्ठले सत प्रतिशत जित हात पारे । हरेक वर्ष आयोजना हुने यो प्रतियोगिता यस संस्करण भने विद्यालयको ४० औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा भएको हो ।
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