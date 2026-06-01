राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड बुधबारदेखि

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजनामा १६ औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता बुधबारदेखि हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा सातै प्रदेशबाट ९८ का दरले जम्मा ६ सय ८६ खेलाडी सहभागी हुने छन् । विभिन्न ६ खेल समावेश प्रतियोगितामा ६६ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । एथलेटिक्समा २६, भलिबल र कबड्डीमा समान दुई–दुई तथा कराते, तेक्वान्दो र उसुमा समान १२–१२ स्वर्णका प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
एथलेटिक्स त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला, भलिबल त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको कभर्डहल, कबड्डी लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्र, कराते कीर्तिपुरस्थित कभर्डहल, तेक्वान्दो सातदोबाटोस्थित नेपाल तेक्वान्दो एकेडेमीको हल र उसु त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको सेमी कभर्डहलमा खेलाइने छ ।
प्रतियोगितामा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमती, नेपालय इन्टरनेसनल प्रा.लि. र केआईइसीको सहयोग रहेको प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका सचिव मिनकुमार शर्माले जनाएका छन् । प्रतियोगिता शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ ।
