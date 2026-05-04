सुनको मूल्य घट्याे, चाँदीको बढ्यो

काठमाडौँ।
नेपाली बजारमा सोमबार पनि सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार तोलामा एक हजार रूपैयाँले घटेको सुनको मूल्य सोमबार प्रतितोला तीन सय रूपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबार सुन प्रतितोला २ लाख ९४ हजार आठ सय रूपैयाँमा काराेबार भइरहेको जनाएकाे छ। आइतबार सुन प्रतितोला दुई लाख ९५ हजार एक सय रूपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै, सोमबार चाँदीको मूल्य भने बढेको छ। चाँदी हिजो आइतबार प्रतितोला पाँच हजार १० रूपैयाँमा कारोबार भएको थियाे । चाँदी सोमबार तोलामा पाँच हजार ३० रूपैयाँमा काराेबार भइरहेको छ। यो मूल्य आइतबारको तुलनामा प्रतितोला २० रूपैयाँले बढेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साेमबार सुन प्रतिऔंस चार हजार ६ सय ७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएकाे छ।
