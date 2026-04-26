ई–बिडिङ निर्माण कम्पनीका दुई सञ्चालक पक्राउ

काठमाडौँ।

विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली (ई–बिडिङ) ह्याक गरेर ठेक्का हत्याउने दुई निमार्ण कम्पनीका सञ्चालक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा इन्कोन प्रालिका लेखापाल स्वदेश पोखरेल र कल्पवृक्ष विल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना छन् ।प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले शनिबार साँझ दुई निर्माण कम्पनीका सञ्चाललाई पक्राउ गरेको हो

। दुई दिनअघि शुक्रबार मात्रै सीआईबीले कालिका कन्ट्रकसनका सञ्चाल तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता विक्रम पाण्डे र भीषण कन्ट्राक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।

सीआईबीका अनुसार, यो प्रकरणमा हालसम्म प्रहरीले १० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ परेकाहरूमाथि सीआईबीले विद्युतीय कारोबार ऐन कसुरमा अनुसन्धान थालेको छ ।

