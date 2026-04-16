ललितपुरमा विद्युतीय फोहोर गाडीको सुरुवात

काठमाडौँ
ललितपुर महानगरपालिकालाई फोहोर संकलनका लागि ११ थान फोटोन टिएम१ विद्युतीय गाडी हस्तान्तरण गरिएको छ, जुन नेपालमै पहिलो पटक शहरी फोहोर व्यवस्थापनमा इलेक्ट्रिक गाडी प्रयोग गरिएको उदाहरण हो ।
नेपालमा फोटोन मोटरको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू वृद्धिले शहरको आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज गरिएका यी वेस्ट कलेक्सन भेहिकल उपलब्ध गराएको हो । सामान्य बजारमा पाइने गाडीभन्दा फरक, यी सवारीहरू फोहोर संकलनका लागि विशेष रूपमा तयार गरिएका छन् ।
यसबाट फोहोर व्यवस्थापन कार्य थप प्रभावकारी बनेको छ भने तीनजनाको टोलीलाई घटाएर दुईजनामा सीमित गर्न सम्भव भएको छ। साथै, यसले महिलाहरूका लागि रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गरेको छ ।
महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले प्रदूषणमुक्त शहरको लक्ष्यअनुसार पेट्रोल–डिजेलरहित विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा फोटोनले समाधान दिएको बताउनुभयो । एमएडब्लू वृद्धि कमर्शियल भेहिकलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल बरालले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको अवधारणा व्यवहारमा उतार्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दै स्वच्छ नेपाल निर्माणमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
देशभर १४ भन्दा बढी बिक्री तथा सेवा केन्द्र र १७१ भन्दा बढी सीसीएस२ डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसनसहितको सञ्जालले फोटोनको विद्युतीय सवारी प्रणालीलाई थप मजबुत बनाएको छ । ललितपुरमा सुरु भएको यो पहलले विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन अहिले नै प्रयोगयोग्य र प्रभावकारी समाधान भएको पुष्टि गरेको छ ।
