कांग्रेस पछि हट्यो, सभामुखमा एमाले छलफलमा

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेस ले सभामुख पदमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेल का अनुसार सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत रहेको र सभामुख साझा तथा निष्पक्ष भूमिकामा रहने अपेक्षासहित यस्तो निर्णय गरिएको हो।

यता नेकपा एमाले ले भने उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा अझै निर्णय गरेको छैन। सांसद गुरुप्रसाद बराल ले सचिवालय बैठकपछि निष्कर्षमा पुगिने बताएका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट डोलप्रसाद अर्याल सभामुखका उम्मेदवार बनेका छन्। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको बहुमत रहेकाले अर्यालको जित लगभग निश्चित देखिएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com