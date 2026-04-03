काठमाडौँमा आयुर्वेद चिकित्सकहरूको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलन सुरू हुदै

काठमाडौँ ।
नेपालभर कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकहरूको साझा संस्था नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा हुने भएको छ। बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्केटमा बिहान ११ बजेदेखि हुने सम्मेलन दुई दिनसम्म सुचारू हुनेछ। संघकी महासचिव डा. कोपिला अधिकारीका अनुसार सम्मेलनमा देशभरका आयुर्वेद चिकित्सकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहनेछ। सम्मेलनले नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रका पछिल्ला उपलब्धि, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशाबारे गहन छलफल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको इतिहास प्राचीन वैदिक कालसँग जोडिएको मानिन्छ। प्राकृतिक जडीबुटी, जीवनशैली व्यवस्थापन र समग्र स्वास्थ्य अवधारणामा आधारित आयुर्वेद प्रणालीले नेपाली समाजमा परम्परागत रूपमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दै आएको छ।
आधुनिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसँगै पनि आयुर्वेदप्रतिको विश्वास र अभ्यास निरन्तर रहँदै आएको छ। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा स्थापना भएको नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले देशभर कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सकहरूको पेशागत हकहित संरक्षण, नीति निर्माणमा सहकार्य तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधारका लागि लामो समयदेखि भूमिका खेल्दै आएको छ। संघले नियमित रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दै अनुभव आदानप्रदान तथा पेशागत विकासका अवसर सिर्जना गर्दै आएको छ।
यस वर्षको सम्मेलनमा आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, अनुसन्धानको विस्तार, सेवा प्रवाहमा देखिएका चुनौती, सरकारी नीति तथा बजेट व्यवस्थापनलगायत विषयमा विशेष छलफल हुने जनाइएको छ। साथै, आयुर्वेद क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन र आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीसँग समन्वयका उपायहरूबारे पनि बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनका क्रममा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने, अनुभव आदानप्रदान गरिने तथा आयुर्वेद क्षेत्रको दीगो विकासका लागि नीतिगत सुधारसम्बन्धी ठोस सुझावहरू तयार पारिने कार्यक्रम रहेको छ। पेशागत हकहित, सेवा विस्तार र अनुसन्धान प्रवर्द्धनका लागि साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्य पनि सम्मेलनले लिएको छ। आयोजकका अनुसार सम्मेलनले आगामी दिनमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय र जनमैत्री बनाउने दिशामा मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास लिइएको छ। देशभरका चिकित्सकहरूको सहभागिताले सम्मेलनलाई अझ सार्थक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
