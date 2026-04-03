आज तीन प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ।
हाल देशभर पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यसको असरले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली क्षेत्रमा सामान्य बदली रहँदा अन्य स्थानमा आंशिक बदली देखिएको छ।
आज दिउँसो हिमाली तथा पहाडी भूभागमा बदली रहनेछ भने केही स्थानमा चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै, तराईका केही क्षेत्रमा हावाहुरी चल्ने अनुमान गरिएको छ।
राति पनि केही प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहँदा देशका अधिकांश भागमा आंशिक बदली रहने महाशाखाले जनाएको छ।
