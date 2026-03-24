ट्रम्पको ‘शान्तिको मौका’ दाबी, इरानले वार्ता अस्वीकार गर्दै ‘फेक न्यूज’ भन्यो

काठमाडौं ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका र इरान बीच मध्यपूर्वमा शत्रुता अन्त्य गर्ने विषयमा वार्ता भएको दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानी पावर प्लान्टहरूमा सम्भावित आक्रमण पाँच दिनका लागि स्थगित गरिएको बताए, जसपछि तेल र ग्यासको मूल्य घटेको उल्लेख गरिएको छ।
तर तेहरानमा इरानको संसदका सभामुखले यस्तो कुनै वार्ता नभएको स्पष्ट पार्दै यसलाई तेल बजार प्रभावित पार्न फैलाइएको “नक्कली समाचार” भनेका छन्। ट्रम्पले भने इरानसँग शान्तिको “अर्को एउटा मौका” अझै रहेको बताएका छन्।
यसैबीच तेहरान र बेरुतमा आक्रमण जारी रहँदा गत महिना सुरु भएको द्वन्द्वमा १,०३९ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
