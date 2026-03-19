ढोरपाटनमा दादुरा प्रकोप: ७२ जना निको भएर घर फर्किए, खोप अभियान तीव्र

काठमाडौं ।

बागलुङको पश्चिम भेगमा पर्ने ढोरपाटन नगरपालिकामा विगत केही सातादेखि फैलिएको दादुराको प्रकोप बिस्तारै नियन्त्रणतर्फ उन्मुख देखिएको छ। नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, हालसम्म १३० जनामा दादुराको शंकास्पद लक्षण देखिएको छ।

उपचार र वर्तमान अवस्था संक्रमितमध्ये ७२ जना सफल उपचारपछि पूर्ण रूपमा निको भएर घर फर्किसकेका छन्। हाल १५ जना बिरामीहरूको बुर्तिबाङ प्राथमिक अस्पताल र बोबाङ स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। जटिल अवस्थाका ५ जना बिरामीलाई भने थप उपचारका लागि अन्यत्र अस्पतालमा रिफर गरिएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएका ३१ नमुनामध्ये हालसम्म ११ जनामा दादुराको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। इतिहास र प्रकोपको सुरुवात ढोरपाटनमा दादुराको यो लहर फागुनको पहिलो सातादेखि सुरु भएको थियो। सुरुमा वडा नं. ७, ८ र ९ का बोबाङ, सेराबुल र लाकुरीबोट जस्ता दुर्गम बस्तीहरूमा बालबालिकामा उच्च ज्वरो र शरीरमा बिमिरा आउने लक्षण देखिएको थियो।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार, यो क्षेत्रमा झण्डै एक दशकपछि दादुराको यति ठूलो प्रकोप देखिएको हो। भारतबाट फर्किएका एक किशोरमार्फत यो संक्रमण फैलिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। नेपालले सन् २०२६ सम्ममा दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यो प्रकोपले जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ।

खोप अभियान र प्रतिकार्य प्रकोप नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा किशोर-किशोरीलाई लक्षित गरी विशेष खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। हालसम्म ५,८५० जनाले दादुरा विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले समुदायमा ‘एक्टिभ केस सर्च’ (सक्रिय बिरामी खोजी) अभियान चलाएका छन्। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भुमिश्वर शर्माका अनुसार, गाउँ-गाउँमा पुगेर बिरामीको पहिचान गर्ने, जोखिम सञ्चार गर्ने र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।

“हामीले विद्यालय र टोल-टोलमा पुगेर निगरानी बढाएका छौँ। खोप नलगाएका कोही पनि नछुटुन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” शर्माले भने। दादुरा अत्यन्तै संक्रामक भएकाले शंकास्पद लक्षण देखिने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न र बिरामीलाई अलग्गै राख्न स्वास्थ्य कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

