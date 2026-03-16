यी हुन् ६ दलका ११० समानुपातिक सांसदहरु

घण्टी

रास्वपा

खस आर्य

प्रतिभा रावल

रचना खतिवडा

लिमा अधिकारी

विदुषी राणा

समीक्षा बाँस्कोटा

श्रद्धा कुँवर

टीका सङ्ग्रौला

क्रान्ति शिखा धिताल

आकृति अवस्थी

सृष्टि भट्टराई

मञ्जु भुसाल

प्रभा कार्की

शोभा खनाल

रत्नाकुमारी थापा

ज्ञानु पौडेल

प्रभा ढकाल

रमेश प्रसाईं

आदिवासी जनजाति

वसुमाया तामाङ

गंगा छन्त्याल

सुन्निमा उदास

अनुष्का श्रेष्ठ

ओजस्वी शेरचन

सिर्जना श्रेष्ठ

रजनी श्रेष्ठ

कुसुम महर्जन

भूमिका श्रेष्ठ

प्रमिला कुलुजु

सुजाता तामाङ

कृपा महर्जन

एलिजा गुरुङ

राम लामा

खुश्बु सरकार श्रेष्ठ

मिङ्मा ग्याबु शेर्पा

मधेसी
पुनमकुमारी अग्रवाल

निशा मेहता

ललिता कुमारी

अंकिता ठाकुर

सरिता महतो

कामिनी कुमारी

पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव

खगेन्द्र कर्ण

दलित

रीमा विश्वकर्मा

अमृता विक

सीता वादी

स्मृति सेन्चुरी

सुष्मा स्वर्णकार

तारा विश्वकर्मा

खिमा विक

थारू

गीता चौधरी

करिस्मा कठरिया

सुरेन्द्र चौधरी

प्रेमलाल चौधरी

मुस्लिम

समिना मिया

अफ्साना बानु

गलाजा शमिम मिकरानी

रुख

नेपाली कांग्रेस

खसआर्य

सुशीला ढकाल

रुक्मिणीदेवी कोइराला

रीना उप्रेती,

सीता थपलिया

गंगा शाही

अर्जुननरसिंह केसी

आदिवासी जनजाति

गीताकुमारी सेन्दाङ

गंगालक्ष्मी अवाल

गीता गुरुङ


रेनुका काउचा


सुनिताकुमारी सुवेदी


भीष्मराज आङदेम्बे

मधेसी

निनुकुमारी कर्ण

रेखाकुमारी यादव

चन्द्रमोहन यादव

दलित

हरिनादेवी कामी

पवित्रा विक

मानबहादुर नेपाली

थारू
प्रमिला कुमारी

मुस्लिम

शाहजान खातुन

सूर्य

नेकपा एमाले

जनजातितर्फ

भूमिका सुब्बा

गंगादेवी श्रेष्ठ

रामबहादुर थापा मगर

कुलभक्त शाक्य

खस आर्य

पद्मा अर्याल

टुकाभद्रा हमाल

एशुदाकुमारी बराल

गुरुप्रसाद बराल

डा. पुष्पराज कँडेल

थारू
कृपाराम राना

दलित

विष्णुमाया विक

नीता घतानी

मधेसी
रिङ्ला यादव

यशोधा कुमारी यादव

चन्द्रेश्वर मण्डल

मुस्लिम

साजिदा सिद्दीकी

तारा

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी

खसआर्य

प्रमेश हमाल

बलावती शर्मा,

आदिवासी जनजाति

परशुराम तामाङ

भीमकुमारी बुढा

अपाङ्गता

प्रेमबहादुर बयक

मधेसी

जोगकुमार बर्बरिया यादव

दलित

पार्वती विक

गणेश विश्वकर्मा

थारू

निराशा चौधरी डगौरा

माटो
श्रम संस्कृति पार्टी

मधेसी

रुविकुमारी ठाकुर

खस आर्य
अम्बिका संग्रौला

दलित
राधिका रम्तेल

आदिवासी जनजाति
पूर्ण लिम्बू

हलो

राप्रपा

खस आर्य

भरत गिरी

मुस्लिम

ताहिर अली

खस आर्य

खुश्बु ओली

जनजाति

सरस्वती लामा

