सुर्खेतमा विद्यार्थीको गर्जन : ‘इनिसालाई न्याय दे, दोषीलाई कारबाही गर’

सुर्खेत ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा १६ वर्षीया किशोरी इनिसा विकको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन र दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। शुक्रवार बिहान मृतक इनिसाका सहपाठीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अगाडि नारावाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
विद्यालयदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म प्रदर्शन
वीरेन्द्रनगर–६, घण्टाघरस्थित उषा बालबाटिका विद्यालयमा कक्षा ११ (विज्ञान विषय) मा अध्ययनरत इनिसाको शंकास्पद मृत्यु भएपछि उनका साथीहरू न्यायको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन्। विद्यालय परिसरबाट सुरु भएको विरोध र्यालीले बजार परिक्रमा गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको गेटमा पुगेर धर्ना दिएको थियो। प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूले ‘जस्टिस फर इनिसा’, ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ र ‘दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याऊ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका थिए।
घटनाको पृष्ठभूमि र प्रहरी अनुसन्धान
गुर्भाकोट नगरपालिका–६, बडाखोली स्थायी घर भएकी इनिसा गत फागुन २३ गते बिहान वीरेन्द्रनगर–४ स्थित शहीद पार्क नजिकैको जनजागरण सामुदायिक वनमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएको दाबी गर्दै आफन्तहरूले फागुन २५ गते प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए।
घटनाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले हालसम्म चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेहरू सबै इनिसाकै कक्षाका विद्यार्थीहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीको भनाइ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं डीएसपी मोहनजंग बुढथापाका अनुसार घटना भएकै दिन (फागुन २३ गते) एक १६ वर्षीय किशोरलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो भने अनुसन्धानको क्रममा थप तथ्यहरू फेला परेपछि २४ गते अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरिएको हो। “पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान भइरहेको छ,” डीएसपी बुढथापाले बताए।
पीडित पक्ष र विद्यार्थीहरूले भने घटनाको सत्यतथ्य छिटो सार्वजनिक गर्न र कुनै पनि दबाबमा नपरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया