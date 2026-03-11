सुनकोे मूल्य बढ्यो, चाँदीको स्थिर

काठमाडौँ।
नेपाली बजारमा आज सुनकोे मूल्य दुई हजारले बढेको छ भने चाँदी स्थिर छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला तीन लाख १९ हजार कायम भएको छ। त्यस्तै एक तोला चाँदीको मूल्य पाँच हजार ७२० निर्धारण भएको छ ।
हिजो मङ्गलबार छापावाल सुन प्रतितोला तीन लाख १७ हजार र एक तोला चाँदी पाँच हजार ७२०मा कारोबार भएको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार २१० र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ८९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
